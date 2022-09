Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara din data de 26 septembrie trecerea in domeniul public al județului Iași a doua tronsoane de drum comunal, unul din comuna Horlesti, identificat cu indicativul DC 26B cu o lungime de aproximativ 5,2 km și unul din comuna Voinești cu indicativul DC 26B Lungani – (limita comunei Voinesti) Voinesti – DJ 248A, in lungime de 4,2 km. Acestea sunt porțiuni din Centura Ușoara a Iașului, proiect ce vizeaza reabilitarea si modernizarea urmatoarelor sectoare de drum: DJ248B Vanatori – Letcani: DJ248A Voinesti; DJ 248F Voinesti Manjesti Budești; DJ 248C Budesti…