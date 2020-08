Stiri pe aceeasi tema

- Conform surselor citate, incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, putin dupa miezul noptii, cand politistii din cadrul Brigazii Rutiere, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in Piata Presei Libere, au oprit in trafic, pentru control, un autoturism. Conducatorul auto era…

- Fiul lui Marin Ionescu, solistul de la Direcția 5, a fost prins drogat la volan. Carmin Ionescu șofa sub influența substanțelor interzise in zona Pieței Presei Libere. „Conducatorul auto fost identificat in persoana numitului Ionescu Carmin Mihai, fiul lui Ionescu Marian component al formației muzicale…

- Șeful serviciului de Poliție Metrou, comisarul-șef Marian Nica, a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins beat la volan. Asta nu l-a impiedicat sa conduca din nou mașina, chiar sub ochii polițiștilor care tocmai il sancționasera, relateaza Antena 3.Incidentul aavut loc miercuri seara, in…

- Un tinar de 23 de ani, din Suceava, a ajuns la Spitalul Județean pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a cazut de pe bicicleta pe carosabil. Incidentul s-a produs noaptea trecuta, pe strada Mirauților. Tinarul a fost verificat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 de…

- O tanara beata bine și drogata a fost prinsa weekendul acesta conducand un autoturism in oraș. Aceasta s-a ales cu dosar penal și risca sa ajunga dupa gratii. Tanara de 26 de ani a fost identificata de polițiști pe raza municipiului, chiar in timpul unor acțiuni preventive și de monitorizare a traficului.…

- Caz incredibil in Hunedoara, unde un barbat a fugit din izolare pentru a-si bate copilul in varsta de 10 ani. Individul s-a ales cu dosar penal, dar și cu amenda se arata in comunicatul IPJ Hunedoara.Incidentul a avut loc zilele trecute in Vulcan, județul Hunedoara. Barbatul de 45 de ani a parasit domiciliul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a lovit soția cu palma. Incidentul s-a inregistrat joi seara, in jurul orei 22.00, la locuința celor doi, iar polițiștii au fost sesizați chiar de soție. Aceasta le-a povestit ca a avut o discuție cu soțul ...