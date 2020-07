Stiri pe aceeasi tema

- In mai state europene, bolnavii confirmați cu COVID-19 sunt izolați acasa sau spitalizați, daca situația o impune. Maștile sunt obligatorii, iar persoanele vulnerabile sunt testate gratuit.

- Inmatricularile de mașini Dacia au scazut cu 53,2 % in primele cinci luni din anul 2020, fața de perioada similara a anului trecut, noteaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania.Conform ACAROM, in perioada ianuarie-mai 2020, au fost inmatriculate in Europa 118.496 de autoturisme Dacia,…

- Din data de 15 iunie romanii care se intorc din strainatate nu vor mai sta in izolare la domiciliu. Este vorba insa doar de cateva țari, unde numarul de imbolnaviri nu trece de 5 pe zi in ultimele doua saptamani. VEZI lista completa: Deputatul Robert Sighiartau a facut publica lista de țari care nu…

- Daca ti-e dor de plajele Greciei sau Bulgariei si te gandeai ca vei mai avea de asteptat un an pana sa mergi in vacanta, iti dam o veste buna! Nu va trebui sa intri in izolare daca mergi sa te bucuri de soare in aceste doua tari. Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National de marti serara…

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- ACAROM: Inmatricularile de autoturisme noi in UE au scazut in aprilie cu 76,3%. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -76,3% in aprilie 2020 fata de aprilie 2019, atingandu-se un nivel de 270.682 unitati. Pe primele patru luni din 2020, in UE, au fost inmatriculate 2.750.845…

- Europa vrea sa primeasca turiști pana la inceputul verii, conform ministrilor de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene..Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate…