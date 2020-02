Stiri pe aceeasi tema

- Desi sunt numeroase tronsoane care sunt doar la nivel de proiectare, altele nu s-a inceput lucrul, primarul Nicolae Robu spera si viseaza la finalizarea rapida a inelului 4 de circulatie al Timisoarei. Va fi un bulevard, subliniaza acesta, dar insista ca este doar un inel urban, altceva decat centura…

- Aflat la a treia ediție, Embargo Fest va invita la cel mai mare eveniment cultural din zona rurala de vest, care se va desfasura in perioada 11 – 14 iunie, in comuna Dudeștii Vechi („Star Bisnov“– in limba bulgara). Sloganul evenimentului din acest an va fi „Back to the Roots”. In cele doua ediții,…

- Primaria Timisoara asteapta, incepand din 18 pana in 21 februarie, depunerea cererilor in vederea obtinerii avizului pentru desfasurarea comertului stradal pentru comercializarea martisoarelor, felicitarilor si altor miniaturi reprezentative. Se acorda o singura locatie pentru fiecare solicitant, pe…

- Elevii Școlii de Arta Timișoara va așteapta la spectacol. „Tinerețe, floare rara” se numește evenimentul elevilor pregatiți de profesorul Carmen Popovici Dumbrava, la Canto Muzica Populara. „Mandra mandrulița mea”, ”Badița cu ochi verzi” sau ”Trec pe ulița cantand” sunt cateva dintre cantecele populare…

- Asa-zisii primari rebeli nu profita de situatia ingrata in care se afla presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, trimis in judecata de DNA pentru fapte de coruptie. Ei anunta ca nu-i cer demisia lui Robu din functie, dar considera ca acesta trebuie sa ia o decizie privind situatia in care se afla. The…

- Asteptarea soferilor de a urca (si) pe lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva s-ar putea termina luni, la orele pranzului, cand este asteptata deschiderea traficului si pe acest tronson, intre Holdea si Ilia. Circulatia ar urma sa se realizeze cu restrictii de circulatie, la viteza de 80 de kilometri la…

- In timp ce primarul Timisoarei, Nicolae Robu se roaga, efectiv, de guvernul condus de propriul partid pentru finalizarea expropierilor la centura sud de ocolire a Timisoarei, o problema similara s-a rezolvat pentru Oradea inca inainte de deschiderea licitatiei pentru un drum similar. Orasul ardelean,…

- Studentii de la Sociologie, impreuna cu mai multe asociatii timisorene pun la punct un targ special. In standurile amenajate in holul Universitații de Vest Timisoara vor fi vandute produse traditionale specifice sarbatorilor de iarna, manufacturate. Departamentul de Sociologie din cadrul Facultații…