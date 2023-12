Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat miercuri AFP, directorul Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), Filippo Grandi, a declarat ca un exod regional al palestinienilor din Fașia Gaza ar avea consecințe „catastrofale”. El a subliniat importanța prioritizarii revenirii la armistițiu in regiune.

- Mii de persoane au manifestat sambata in lume, in special in Europa, dar si in Iran, in sprijinul palestinienilor din Fasia Gaza loviti de bombardamentele israeliene in represalii la atacul sangeros lansat de Hamas in Israel la 7 octombrie, relateaza AFP, conform AGERPRES.Mii de oameni, 30.000 potrivit…

- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania, „Jalya Palestina”, a organizat, sambata, un miting in semn de solidaritate cu poporul palestinian. Participantii s-au adunat in Piata Universitatii, in jurul orei 13,00. Acestia au purtat steaguri palestiniene si au scandat lozinci precum: „Opriti razboiul”,…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite(ONU) a cerut vineri (27 octombrie) in mod covarșitor un armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții palestinieni Hamas și a cerut ajutor pentru accesul in Fașia Gaza asediata și protecția civililor. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a criticat…

- Orice escaladare sau chiar continuare a actiunii militare a Israelului impotriva Fasiei Gaza va fi 'catastrofala' pentru populatia locala, a declarat vineri Inaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- 19.000 de refugiați din Ucraina sunt inregistrați ca fiind persoane in cautarea unui loc de munca, fiind incheiate 7.000 de contracte de munca pentru aceștia, a anunțat marți Ministerul Muncii, conform stiripesurse.ro. Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit marți cu Pablo Zapata, reprezentantul…

- Țarile arabe sau țarile cu cetațeni majoritari musulmani s-au mobilizat mai greu in cazul razboiului dintre Israel și Hamas. Țarile arabe considera ca este un razboi intre musulmani și evrei, de aceea au inceput sa dea semnale tot mai clare ca vor interveni direct in razboi, daca Israelul intra in Fașia…