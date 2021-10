Un eveniment deosebit a avut loc astazi, 28 octombrie 2021, in Sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava. La finalul Ședinței Permanenței, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, i-a inmanat parintelui inspector bisericesc Nicolae Horga Ordinul „Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, intrucat a urmat exemplul oferit de „tanarul ințelepțit de Dumnezeu, care […] The post Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Calinic a oferit Ordinul „Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” parintelui inspector Nicolae Horga first appeared on Suceava…