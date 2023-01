Stiri pe aceeasi tema

Guvernul ucrainean a adoptat vineri o hotarare prin care interzice inaltilor functionari publici si tuturor alesilor, inclusiv femeilor, sa plece in vacante in strainatate in timpul razboiului, pe fondul unor scandaluri de corupție care au vizat oficiali de rang inalt, relateaza France Presse, citata…

Premierul japonez Fumio Kishida ia in considerare posibilitatea de a vizita Ucraina luna viitoare și de a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat ziarul Yomiuri, citand surse guvernamentale japoneze.

Adrian Nastase, fost premier al Romaniei, spune ca incalcarea drepturilor romanilor prin noua lege promulgata de Volodimir Zelenski nu poate fi iertata și ca Parlamentul trebuie sa condiționeze sprijinul acordat Ucrainei de respectarea drepturilor romanilor care locuiesc in Ucraina.

Adjunctul șefului de stat major al președintelui Volodimir Zelenski, Kyrylo Timosenko, a declarat pe 26 noiembrie ca energia electrica va fi furnizata mai intai infrastructurii critice a orașului și apoi caselor rezidenților.

Peste sase milioane de locuinte erau afectate de intreruperile de curent in Ucraina, la doua zile dupa lovituri masive ale Rusiei impotriva acestei tari, a afirmat presedintele Volodimir Zelenski.„Vineri seara, intreruperile de curent continua in majoritatea regiunilor si la Kiev. Peste sase milioane…

O intalnire directa intre Joe Biden și Xi Jinping, președinții Statelor Unite și Chinei, va avea loc, aproape cu certitudine, cu prilejul actualului summit G20. Reuniunea grupului G20 se desfașoara in insula Bali din Indonezia. Programul propriu-zis al reununii este in perioada 15-16 noiembrie 2022.…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor "sa mentina o unitate de neclintit" pana la "restabilirea pacii" in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru…

Aproape 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de ieri spre astazi din cauza atacurilor fortelor ruse impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o „teroare energetica".Numai in aceasta seara, aproximativ 4,5 milioane de consumatori au fost…