- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat miercuri, 22 decembrie, ca purtarea maștilor de protecție va fi din nou obligatorie in spațiile exterioare, chiar și atunci cand se poate menține o distanța de 1,5 metri fața de alte persoane, relateaza publicațiile El Pais și The Local . Inca nu a fost anunțata…

- Guvernul spaniol a decis marti ca purtarea mastii sanitare sa redevina obligatorie în exterior, în contextul în care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut puternic în ultimele zile si a atins un record de aproape 50.000 de cazuri într-un interval de 24 de ore, conform…

- Rafael Nadal a fost testat pozitiv cu Covid-19. Tenismanul spaniol a facut anunțul luni, pe o rețea de socializare. Se pare ca sportivul nu se simte foarte bine. Rafael Nadal a fost testat pozitiv cu Covid-19 la revenirea in Spania, dupa ce a participat la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi. Nadal…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat duminica asupra riscului real ca Spania sa se confrunte curand cu ”al saselea val” al pandemiei din cauza transmiterii intense a variantei Omicron si a convocat pentru miercuri o reuniune de urgenta pentru evaluarea situatiei sanitare, transmit agențiile…

- Este coada la vama pe sensul de intrare in Romania. Se așteapta ore intregi la vama, in ziua de duminica, 19 decembrie 2021. Este vorba de persoanele care vor sa intre in Romania. Cele mai mari cozi ar fi la punctele de frontiera cu Ungaria. Este vorba de vamile Petea (județul Satu Mare) și Nadlac (județul…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Spania, unde in capitala Madrid reprezinta deja 30% din noile cazuri de COVID-19, potrivit presei spaniole citate vineri de Reuters. Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand ca varianta…

- Datele privind vaccinarea anti-Covid din țarile UE rastoarna prejudecatile aduse sudicilor „lasi”, comparativ cu nordicii „exemplari”, scrie presa spaniola. Exista o Europa cu trei viteze privind vaccinarea. O Europa care este epicentrul COVID si o Europa care cauta sa depaseasca al patrulea val de…

