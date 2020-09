Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din India a crescut la 5,4 milioane, deoarece s-au adaugat inca 92.605 infectii noi in ultimele 24 de ore, au aratat duminica datele de la Ministerul Federal al Sanatatii,...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica 307.930 de noi imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record la nivel global, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Conform raportului OMS, cele mai mari cresteri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in India, SUA si Brazilia.Bilantul…

- Descoperire complext neașteptata a oamenilor de știința. Zonele cu zgomot redus din spatiile inchise cu risc ridicat, precum spitalele si restaurantele, ar putea ajuta la diminuarea posibilitatii de infectare cu noul coronavirus, au constatat oamenii de stiinta in urma unui studiu conform caruia…

- Guvernul israelian a decis sa inchida 30 de orase si cartiere, avand in vedere rata infectarilor cu coronavirus, care a crescut foarte mult. In aceste zone rosii, deplasarea este limitata la 500 de metri de locuinta, iar scolile vor fi inchise, cu exceptia centrelor pentru educatie speciala si a unitatilor…

- In timp ce India, vecina sa, urca pe primele locuri in topul tarilor lovite rau de noul coronavirus, Pakistanul merge in directia opusa. Populatia tanara, sistemele imunitare robuste ale oamenilor si masurile tintite de carantina au fost printre explicatiile oferite pentru scadere, dar oficialii din…

- Aproximativ 200 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid 19, in principalele zone…

- India a devenit, vineri, a treia țara care depașește pragul de un milion de infectari cu noul coronavirus, dupa Brazilia și Statele Unite. Cu 34.956 de infectari in 24 de ore, un nou record, India este deja pe locul 3 la nivel mondial in ce privește totalul contaminarilor. A depașit și cifra de un milion…

- Pe litoral au loc in aceasta perioada ample controale pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus. Echipe mixte de politisti, jandarmi, reprezentanti din domeniul sanitar si ai protectiei consumatorului sunt la datorie, in special in zonele aglomerate. Weekendul a inceput pe litoral cu controale…