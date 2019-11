Stiri pe aceeasi tema

- La o secție de votare din orașul Galați s-a prezentat pana la pranz o singura persoana, egaland recordul de prezența inregistrat la alegerile europarlamentare. De altfel, secția este cunoscuta drept una la care nu merge nimeni.Secția de votare numarul 45 din Galați are 1.960 de persoane pe…

- Programul Casa Verde, care prevede instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, va fi reluat de miercuri, 6 noiembrie 2019, de la ora 10:00. Incepand de miercuri, instalatorii validati vor putea sa continue inscrierea persoanelor fizice in aplicatia…

- Situații diametral opuse pentru cele doua divizionare C bacauane, Aerostar și CSM. In timp ce „aviatorii” domina Seria 1, fiind singura echipa din primele trei eșaloane cu maximum de puncte, in schimb „CSMeii” par mai degraba miei scoși la taiere. Sambata, Aerostar a obținut cea de-a noua victorie stagionala,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban afirma ca nu poate da numele viitorilor ministri, pentru a nu-si pune colegii in situatii neplacute, precizand ca, dupa ce va fi stabilita formula finala, aceasta va fi prezentata. Referitor la posibilitatea ca Ioan Cupsa sa preia portofoliul Justitiei, el a spus ca…

- Aproximativ 30 de persoane de la parterul blocului Privilege din centrul municipiului Galati au fost evacuate, in aceasta dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in urma unor lucrari de modernizare in zona, informeaza reprezentatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Conducta magistrala…

- Nava-școala „Mircea” a ajuns, aseara, la Galati, unde peste 1000 de oameni au asteptat sa o viziteze. Nava poate fi vizitata si astazi, de la ora 09.00 la 13.00 și de la 15.00 la 19.00. Nava-scoala “Mircea” a fost construita in perioada 1938-1939, la Șantierul Naval „Blohm & Woss” din Hamburg, Germania.…

- ”Polițiștii au mers imediat la adresa indicata și au verificat toate apartamentele din blocul respectiv, dar apelanta nu a putut fi identificata. In același timp, s-a incercat contactarea telefonica a acesteia la numarul de telefon de pe care a sunat, dar femeia nu a mai raspuns. In urma activitaților…