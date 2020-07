Locuitorii din cinci sate ale comunei Ozun- Ozun, Lunca Ozunului, Bicfalau, Lisnau și Santionlunca ar putea avea gaz metan, in viitorul nu foarte indepartat, și asta ca urmare a implementarii Programului national de gaze, finanțat din fonduri europene. Primarul comunei Ozun, dr.Raduly Istvan, a declarat recent, in cadrul unei conferințe de presa, ca dezbaterile cu […] Articolul In viitorul nu foarte indepartat, locuitorii din cinci sate ale comunei Ozun ar putea avea gaz metan in gospodarii apare prima data in Mesagerul de Covasna .