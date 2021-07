Stiri pe aceeasi tema

- Portalul web de pe care cetațenii romani sau straini iși pot genera certificatele digitale Uniunii Europene privind Covid este pregatit pentru lansare. Acesta devine funcțional din 1 iulie 2021.

- 30.219 persoane s au vaccinat in ultimele 24 de ore, cu mabele doze, transmite Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV…

- Doar 0,1% din persoanele care au facut schema completa de vaccinare și doar 0,5% dintre cei care au primit prima doza au fost testați ulterior pozitiv pentru Covid-19, in perioada 27 decembrie 2020 – 6 iunie 2021, a anunțat marți Valeriu Gheorghița in conferința saptamanala de presa despre stadiul vaccinari.…

- In data de 19 mai a fost depașit pragul de 4 milioane de persoane imunizate și de atunci și pana acum abia s-au mai adunat 457.688. In ritmul in care merge vaccinarea, Executivul va rata și cea de-a doua ținta de persoane vaccinate: 10 milioane pana la 1 august. Ritmul vaccinarii anti-covid este clar…

- Peste jumatate dintre profesorii din Romania s-au vaccinat anti-COVID. Peste 2,8 milioane de elevi merg astazi fizic la școala Ministrul Educației a spus ca deja 60% din personalul din invațamantul preuniversitar și universitar s-a vaccinat, din care 50% sunt persoane cu schema de vaccinare completa.…

- 88,5% dintre lucratorii din domeniile sanatatii si social din Romania - spitale, ambulanta, personalul implicat in campania de vaccinare, farmacisti si personal de laborator, angajati ai centrelor rezidentiale sau personal care acorda ingrijiri medicale si sociale la domiciliu, atat din sistemul public,…

- Reprezentanții campaniei de vaccinare din Romania au anunțat vaccinarea anti-Covid a primul lider de comunitate roma din Romania. Intr-o postare pe Facebook, pe pagina RO Vaccinare, se arata ca „Nea Tacu, primul Bulibașa vaccinat impotriva COVID-19!”.

- Dorian Popa, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania, s-a vaccinat anti-COVID. Momentul a fost filmat și postat pe pagina de Facebook a Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19.