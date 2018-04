In urma cu 56 de ani, se inaugura vechiul cinematograf Republica“: Centrul Multifunctional Jean Constantin“ s-a deschis pentru constanteni! (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantinldquo;, in sfarsit prinde viata. Inaugurarea are loc, astazi, incepand cu ora 11.00.Reabilitarea centrului a fost un proiect cu finantare europeana derulat in perioada 01.04.2013 01.11.2016, valoarea totala a lucrarilor fiind de aproximativ…

- In perioada 19 20 aprilie 2018, oferta educationala a anului scolar 2018 2019 va fi prezentata sub sloganul "Alege Educatia Este calea catre viitorul tau" de catre Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, in colaborare cu Consiliul Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- Primaria Blaj va reabilita, in urmatorii doi ani, aproape 9,5 km de strazi din Blaj, Tiur, Petrisat, Manarade si Spatac, in cadrul etapelor a doua si a treia din Proiectul de modernizare si reabilitare in arealul municipiului Blaj. Investitiile se vor ridica la peste 5,5 milioane de lei, aproape jumatate…

- Școala Gimnaziala “Iuliu Maniu” din municipiu va intra in ample lucrari de reabilitare și modernizare in aceasta primavara, suma calculata pentru aceste activitați fiind de peste 14 milioane de lei. Consilierii locali municipali au aprobat, in cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, 22 martie, intreaga…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat deja contractul pentru reabilitarea Podului Ștefan cel Mare, cu firma Tehnodomus din Arad. Este aceeași societate care a inlocuit treptele Catedralei Mitropolitane și care a lucrat și la reabilitarea malurilor Begai. Lucrarile pentru „reabilitarea…

- Proiect nr.18 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publica a Judetului Constanta in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada, a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria“, care ofera servicii medicale pediatrice copiilor din Regiunea de Nord-Est, dar si din Republica Moldova ori Ucraina, va fi refacut print-un proiect de peste 121,4 milioane de lei.