În ultimii 31 de ani, Argeşul a rămas fără 111.000 de locuitori In ultimii 31 de ani, județul Argeș a pierdut 111.274 de locuitori. Potrivit Institutului Național de Statistica, in 1992, Argeșul a inregistrat cea mai mare creștere demografica, fiind cel mai populat judet din ultimii 74 de ani. Astfel, la recensamantul din 1992, județul nostru avea 681.206 locuitori, iar in prezent, conform ultimului recensamant, cel din 2022, mai suntem 569.932 de locuitori. Populația din Argeș la recensamintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 și 2002 – 25 ianuarie 1948 – 448.964 locuitori – 21 februarie 1956 – 483.741 locuitori – 15 martie 1966 – 529.833 locuitori –… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

