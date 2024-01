Cu toate acestea, misiunile lor au continuat. In imagini apar salvatori din cadrul IGSU , care au acționat noaptea trecuta, mai bine de 8 ore, pentru stingerea unui incendiu la o locuința! Ca ei au fost mulți alții… Sute de pompieri din intreaga țara au intervenit pentru stingerea celor 104 incendii inregistrate in cursul zilei […] Articolul In ultimele nopți, pompierii au trebuit sa infrunte gerul pentru a stinge incendiile a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .