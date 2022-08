Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 8 milioane de romani contribuie la fondurile de pensii private ale Pilonului II. 7 miliarde de lei din banii de pensie pe primul semestru din acest an au fost mancați de inflație dar și de tensiunile economice generate de razboiul din Ucraina.

- Declanșarea razboiului din Ucraina la finalul lunii februarie a facut ca piața de capital din Romania sa scada cu 3,6% in a doua luna a anului, prin prisma indicelui BET-TR, care include și dividendele. Patru luni mai tarziu, piața de capital a revenit pe

- Piata de capital din Romania a recuperat integral, la finalul primului semestru, scaderile cauzate de razboiul din Ucraina, insa celelalte riscuri externe sunt prezente in continuare si pot influenta semnificativ activitatea din pietele de capital, potrivit Raportului pe luna iunie al Bursei de la…

- Piața berii din Romania a inregistrat o scadere de 10% in primele patru luni din 2022 in comparație cu aceeași perioada a anului anterior. Berarii spun ca afacerile au fost afectate de pandemie, de inflație și de razboiul din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile occidentale impotriva Moscovei au impins inflația europeana la un nou nivel record in iunie, o veste proasta pentru gospodariile care se confrunta acum cu creșterea prețurilor la alimente, pe langa cele la energie, transmite AFP.

- Investitiile in metale pretioase si industriale sunt afectate de presiunile inflationiste crescute, razboiul din Ucraina si declinul sectorului manufacturier din China, considera Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania.

- Razboiul izbucnit in Ucraina la finalul lunii februarie a influențat rezultatele financiare ale marilor companii de pe Bursa de Valori București in primul trimestru (T1) din 2022. ”Mamuții” din energia romaneasca au ieșit cel mai bine in poza de la...

- Costul tratamentului vital pentru copiii care sufera de malnutritie severa urmeaza sa creasca cu 16% din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a perturbarilor provocate de pandemia de COVID-19 la nivelul lanturilor de aprovizionare, avertizeaza Fondul Natiunilor Unite pentru Copii