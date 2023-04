Ministerul Sanatații transmite ca, in saptamana 27 martie – 2 aprilie, 1.492 de persoane sunt spitalizate cu diagnosticul Covid-19 și 59 de pacienți au murit in urma acestei infecții. In secțiile de anestezie terapie intensiva sunt 163 de pacienți, din care 134 nu sunt vaccinați. Din totalul pacienților internați, 139 sunt minori, din care 2 sunt in ATI. Ministerul Sanatații mai transmite ca, in perioada 27 martie – 2 aprilie, au fost inregistrate 6.904 de cazuri noi de persoane infectate cu Sars-Cov-2. De la inceputul pandemiei, in țara noastra au fost inregistrate 3.374.825 de cazuri de infectare…