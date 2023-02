Stiri pe aceeasi tema

- In urma dezastrului provocat de cutremurele din Turcia și micuțele necuvantaroare au avut de suferit, iar pentru salvatorii aflați in misiune, fiecare viața conteaza. Dupa 11 zile de agonie, o pisica a fost scoasa de sub daramaturi. Imaginile emoționante au facut inconjurul lumii.

- Un video emotionat ce surprinde iubdirea dintre animale a devenit viral in mediul online. Filmuletul a foist inregistrat in Turcia printre ruinele cladirilor daramate de cutremurul violent de saptamana trecuta. In imagini se observa un catel si o pisica, ambele animale incercand sa isi tina de cald…

- O batrana in varsta de 77 de ani, Fatma Gungor, a fost salvata dupa 212 ore de la producerea primului cutremur devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza dha.com.tr. ????Adiyaman'da Merve Apartmani'nin enkazindan 77 yasindaki Fatma Gungor, depremin 212. saatinde kurtarildi. pic.twitter.com/oQugXigJjV—…

- Turcia mai crede in miracole. Au trecut trei zile de la cutremurele din Turcia si Siria si, contrar tuturor asteptarilor, salvatorii inca mai gasesc supravietuitori sub ruine. Un miracol s-a produs chiar azi: o fetita a fost scoasa vie la mai bine de 72 de ore de la catastrofa. Misiunile au fost ingreunate…

- O femeie a fost salvata dupa ce a petrecut 40 de ore sub ruinele unei cladiri de cinci etaje din orașul turc Gaziantep, informeaza Mediafax. Femeia ingropata sub daramaturi a fost gasita de o echipa de cautare și salvare din orașul Gaziantep, aflat in apropierea epicentrului cutremurului de luni.…

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat pentru ziua de astazi, 30 ianuarie 2023, ora 10:00, ședința operativa saptamanala a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte, printre care și raportul cu privire la desfașurarea procesului educațional in municipiul Chișinau.

- Kusa, o pisica din rasa Maine Coon, are noua luni și deja masoara un metru lungime, potrivit Mirror . Proprietara Chastity Hobbs, de 26 de ani, a spus ca oamenii sunt uimiți cand ii vad animalul de companie. Adoptata in iulie 2022, pe vremea cand avea 3 luni, felina are dimensiunea unui copil de 5 ani.…

- De slavitul Praznic al Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Catedrala Incoronarii din vechea Cetate a Balgradului. In Ajunul sarbatorii, de la ora 18.00, acesta a oficiat slujba Pavecerniței mari cu Litie, dupa care a rostit o meditație…