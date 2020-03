În toate spațiile educaționale aparținând Primăriei municipiului Alba Iulia se vor desfășura lucrări de dezinfecție In perioada de suspendare a activitații școlare, 11-22.03.2020, in toate spațiile educaționale aparținand Primariei municipiului Alba Iulia se vor desfașura lucrari de dezinfecție. Tot in aceasta perioada vor fi facute și operațiunile de dezinsecție și deratizare. Aceasta acțiune este normala in primul trimestru al anului, dar, dezinfecția spațiilor, va contribui suplimentar la masurile ce se impun pentru limitarea posibilitații de raspandire a unor eventuale infecții. Cladirile, instituțiile de invațamant (creșe, gradinițe, școli, licee ș.a.), ce intra in acest program sunt: Școala Generala Barabanț… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Baia Mare. Vezi gestul incredibil facut de ucigașul fetei de 18 ani de la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Acesta a fost prins la un punct de trecere a frontierei din Satu Mare, incercand sa fuga in Olanda. Avand un comportament atipic și cu rani la maini, polițiștii de frontiera au intrat…

- Luni, 9 martie, ora 11.00, in aula „Mihai Eminescu” a Colegiului Național „Unirea” va avea loc lansarea numerelor 53-54 ale Revistei Noastre, publicație a elevilor și profesorilor uniriști (fondata in anul 1912). Apariția din acest an a revistei a fost posibila cu sprijinul financiar oferit de compania…

- Faza județeana a Olimpiadei de Interdisciplinare Științele Pamantului a avut loc la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia ,in data de 29.02.2020. Au participat un numar de 5 de elevi din clasele liceale ( IX-XII). Etapa naționala a O.S.P. va avea loc in perioada 13-17.04.2020 la Breaza, județul Prahova. Rezultatele…

- Joi seara, 6 februarie 2020, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, a avut loc dezbaterea publica a proiectului de buget local al municipiului pentru anul 2020. Intalnirea a debutat cu o prezentare a veniturilor estimate ale bugetului local consolidat, in valoare de 226.013.000 lei, facuta de directorul Directiei…

- In baza protocolului incheiat intre Ministerul Sanatații și MEC, au fost luate masuri de suspendare temporara a cursurilor, in perioada 05.02.2020-10.02.2020, la urmatoarele unitați: 1.Gradinița cu Program Prelungit nr. 12 Alba Iulia- suspendare totala Gradinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie”,…

- Colegiul National „Horea, Closca si Crisan” din Alba Iulia, in parteneriat cu Serviciul Judetean Alba al Arhivelor Nationale si Consiliul Judetean Alba, si-a propus sa marcheze aniversarea a 101 ani de la infiintare prin realizarea unei expozitii cu 101 fotografii. Pentru a putea sa ne indeplinim acest…

- In cadrul proiectului "Daruind, readucem zambete", ediția a II-a, elevii Colegiului Național "Mihai Eminescu" Suceava au adus atmosfera Craciunului in sufletele preșcolarilor. Sarbatorile de iarna inseamna bunatate, iar in fiecare an au prilejul de a fi mai buni, daruind. Elevii ...

- Centrul Cultural „Arta” Dej a gazduit marți dupa-amiaza cea de-a XL-a ediție a festivalului de colinde și obiceiuri de iarna al școlilor dejene. Evenimentul organizat de Primaria Municipiului Dej la Centrul Cultural „Arta” a debutat la ora 16 cu mesajul primarului Morar Costan. Apoi, rand pe rand, au…