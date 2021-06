Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…

- Marea Britanie nu renunța la restrictii pana pe 14 iunie din cauza virusului SARS CoV 2, varianta indiana. Totusi, peste 100 de zboruri din India au aterizat in Marea Britanie de la includerea acestei tari pe lista rosie, pe 23 aprilie. Marea Britanie urmeaza sa mai renunte la restrictii abia…

- Anglia isi continua luni iesirea din lockdown, in pofida ingrijorarii provocate de raspandirea variantei indiene a coronavirusului, susceptibila sa puna sub semnul intrebarii ridicarea tuturor restrictiilor legate de pandemie, relateaza AFP. Situatia epidemiologica din Marea Britanie, tara…

- Germania a reinclus vineri Marea Britanie pe lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, in urma informatiilor despre extinderea variantei indiene a coronavirusului in aceasta tara, in timp ce premierul britanic Boris Johnson a atentionat ca aceasta varianta risca sa perturbe procesul de relaxare a…

- Responsabilii sanitari britanici au inclus vineri varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 in randul ''variantelor care determina ingrijorare'' (''variants of concern''), in urma dovezilor ca aceasta se raspandeste mai usor. Public Health England (PHE) a desemnat astfel varianta B.1.617.2,…

- Un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, responsabila pentru un focar epidemic in India, a fost depistat in Elvetia, au anuntat sambata autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Primul caz de tulpina indiana a COVID-19 a fost detectat in Elvetia'', a anuntat Oficiul…

- In plina pandemie, care a devastat lumea intreaga, apare o noua alerta: tulpina indiana a coronavirusului a ajuns in Marea Britanie! Mai mult, Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca aceasta s-ar putea raspandi mult mai rapid și ar putea fi mult mai periculoasa.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca are ”pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, dar nu știe inca daca tulpina are legatura cu creșterea spectaculoasa a numarului de cazuri de Covid din aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza EFE. Noua varianta are doua…