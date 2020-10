Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus astazi standarde pentru stabilirea unor salarii minime adecvate in toate statele membre UE, transmite Reuters, citata de agerpres . Scopul acestei propuneri este reducerea inegalitatii salariilor, cresterea stimulentelor pentru a munci si dorinta de a ajuta la sustinerea cererii…

- Saptesprezece tari, printre care si Romania, din totalul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, si Marea Britanie, sunt marcate cu rosu pe noua harta europeana de risc epidemic pentru COVID-19 publicata joi de Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC). Pe aceasta harta promisa…

- Singurele tari din Spatiul Economic European ramase in zona verde sunt Grecia, Norvegia si Finlanda. In zona portocalie sunt cinci tari: Italia, Cipru, Estonia, Lituania si Letonia. Inca cinci state sunt pe lista de "codificate" din cauta lipsei de date terestre. Acesta sunt: Germania, Austria, Suedia,…

- In Uniunea Europeana in anul 2018 erau, in medie, 73 de paturi in spitalele de psihiatrie la 100.000 de locuitori, Romania fiind peste media UE la acest indicator cu 85,4 de paturi in spitalele de psihiatrie la 100.000 de locuitori, arata datele publicate vineri de Eurostat. In randul statelor membre,…

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti inregistrati…

- "Pentru prea multi oameni, nu mai este rentabil sa mergi la serviciu. Salarii de dumping care distrug demnitatea muncii si penalizeaza intreprinzatorii care platesc salarii decente, salarii ce ce denatureaza concurenta corecta pe piata unica. Practica trebuie sa se opreasca (...) Toata lumea trebuie…

- Un studiu realizat de grupul de reflecție Markos Dragoumis Center for Liberal Studies (KEFiM) din Atena arata ca un grec oarecare muncește 178 de zile din cele 365 ale anului, adica aproape jumatate de an, pentru a-și plati impozitele și asigurarile sociale la stat, scrie Kathimerini.Și înca…