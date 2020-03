Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Banatului asigura hrana calda pentru familiile care sunt in izolare la domiciliu in Timiș, iar IPS Ioan a facut demersuri pentru procurarea produselor de dezinfectare pentru unele școli și mijloace de transport in comun. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis si ai…

- In Timiș sunt carantinate 59 de persoane, joi, 12 martie, in timp ce peste 400 de persoane sunt in autotizolare la domiciliu. Conform Direcției de Sanatate Publica, in Timiș se afla in carantina 59 de persoane și 420 de persoane sunt in autoizolare la domiciliu, in scadere fața de miercuri, 11 martie,…

- Barbatul de 47 de ani și femeia de 38 de ani care au coronavirus și sunt internați la Timișoara sunt in stare buna, conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica. Se realizeaza teste pentru cei 19 contacți direcți ai acestora. Starea de sanatate este buna pentru cei doi pacienți care au coronavirus,…

- In Timiș, la inceput de primavara, in 2 martie, peste 400 de persoane sunt izolate la domiciliu. Aceste persoane s-au intors din zone unde sunt focare de coronavirus. Luni, in 2 martie, in Timiș sunt 413 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, conform Direcției de Sanatate Publica. Nu sunt insa…

- Peste 200 de cazuri de gripa au fost diagnosticate in Timiș., in doar o saptamana. Cazurile de viroza se apropie de 4.000. In Timiș au fost diagnosticate, in perioada 10-16 februarie, conform Direcției de Sanatate Publica, 210 cazuri clinice de gripa, 39 dintre acești pacienți necesitand internarea.…

- In Timiș au fost diagnosticați peste 4.000 de pacienți cu viroza, in doar o saptamana, iar numarul de cazuri de gripa diagnosticata clinic se apropie de 200. Numarul pneumoniilor a crescut și a ajuns la peste 400 intr-o saptamana. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in perioada 3 – 9 februarie,…

- Intr-o clasa dintr-o școala din Timiș s-ar putea suspenda cursurile. Sunt trei elevi cu gripa la Școala din Peciu, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Timiș așteapta „semnalul” Direcției de Sanatate Publica pentru a luat decizia suspendarii cursurilor. In Timiș, astazi, au fost diagnosticați…

- Un numar de sapte cazuri de gripa au fost inregistrate in perioada 20 – 26 ianuarie la nivelul judetului Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP). Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Mihaela Topliceanu, toti cei sapte pacienti diagnosticati cu gripa au fost…