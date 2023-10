Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, in parteneriat cu ICR New York și School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York, prezinta publicului new-yorkez expoziția internaționala de grup “Layers of Reality”, un dialog artistic transatlantic intre școala…

- Evenimentul va avea loc pe data de 15 septembrie 2023, in Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara. Gala Premiilor UAPR este susținuta de Ministerul Culturii și are parteneri instituții importante ale vieții culturale și educaționale din Timișoaraꓽ Muzeul Național de Arta, Direcția pentru…

- Comunicat. „In spatele ușilor inchise”, proiect organizat de Asociația Turism Alternativ prin proiectul Arad Free Tours a ajuns și la Stația de Epurare in weekend-ul... The post Arad Free Tours a fost la Stația de Epurare in cadrul seriei de evenimente „In spatele ușilor inchise” appeared first on Special…

- Facultatea de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, in parteneriat cu ICR New York și School of Visual Arts – Computer Arts Department din New York, prezinta publicului new-yorkez expoziția internaționala de grup “LAYERS OF REALIT

- Comunicat. Asociația Turism Alternativ prin proiectul Arad Free Tours continua seria de tururi „In spatele ușilor inchise”, sambata, 2 septembrie de la ora 18:00 la... The post Arad Free Tours: „In spatele ușilor inchise” la Stația de Epurare appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania Peer Gebauer, care se inscrie in linia intensificarii dialogului bilateral la cel mai inalt nivel care a avut loc pe tot parcursul anului 2023. Discutiile au vizat dinamizarea…

- Contrar așteptarilor, poreclele sunt un lucru obișnuit in Familia Regala Britanica și de cele mai multe ori pleaca de la copii. Iata cum i se adreseaza Prințul George, Prințul Luis și Prințesa Charlotte bunicii Reginei Marii Britanii atunci cand nu-i aude nimeni.

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a oferit detalii de la negocierile pentru arena din Ghencea. Juristul Florin Talpan ar fi fost din nou in centrul evenimentelor. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…