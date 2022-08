Stiri pe aceeasi tema

- In Spania este criza de gheața deoarece producatorii au pornit fabricile cu intarziere din cauza creșterii facturilor la energie. Amanarea cu cel puțin doua luni a producției a dus la epuizarea stocurilor, informeaza TVR. Spania se confrunta cu cel de-al treilea val de caldura, așa ca mulți se racoresc…

Producatorii italieni de bauturi carbogazoase se confrunta cu o lipsa de dioxid de carbon alimentar in mijlocul verii, in contextul in care unii producatorii de CO2 au redus productia ca raspuns la cresterea costurilor la energie, transmite Reuters.

Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in ultima perioada, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen. Astfel, trei din zece gospodarii (33,3%) au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor la…

- Guvernul spaniol va aproba sambata o noua scadere a Taxei pe Valoare Adaugata (TVA) pe care o platesc consumatorii de energie electrica, de la 10% la 5%, ca parte a unui viitor decret cu masuri anticriza, relateaza agentia EFE. Seful Executivului, Pedro Sanchez, a anuntat aceasta masura miercuri,…

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

Din cauza preturilor ridicate la energie si a cresterii costurilor cu forta de munca, tarifele de imbaiere in lacurile termale din Ursu si Alunis din Sovata au fost majorate, a anuntat, vineri, directorul de operatiuni al SC Balneoclimaterica SA, Andrei Rusu.

- „Informam consumatorii din localitatea Ulmeni și satele aparținatoare ca datorita faptului ca stația de tratarea apei din Ulmeni nu este inca alimentata cu energie electrica, ne gasim in imposibilitatea de a furniza apa potabila utilizatorilor noștri din zona mai sus menționata. Fara energie electrica…