Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 415 cupluri s-au inscris in prima luna in programul derulat de Primaria Capitalei prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), pentru a beneficia de sprijin financiar in vederea efectuarii tratamentelor de fertilizare in vitro. Articol publicat in Jurnalul…

- (AFIR) anunța ca in luna iulie se vor deschide liniile de finanțare cu maxima cautare la fermierii romani – instalarea tinerilor fermieri și investiții in exploatațiile agricole. Conform propunerilor formulate in cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014…

- Primarul comunei Bistra, Traian Gligor a semnat saptamana trecuta (3 iulie 2018) la Bucuresti, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, doua contracte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala. Primul contract a fost semnat pentru Proiectul…

- Putem spune, fara sa greșim ca, in ciuda greutațile intampinate de autoritațile locale din Comuna Snagov, proiectele sunt totuși duse pana la capat. Intarzierile aparute din cauze obiective nu i-au descurajat pe edili, care se „incapațaneaza” sa dea viața promisiunilor facute cetațenilor și proiectelor…

- Din anul 2013 Buletin de Carei a semnalat situatia dezastruoasa a geamurilor de la fostul Liceu ,,Vasile Lucaciu,, acum Scoala Gimnaziala . http://www.buletindecarei.ro/2013/09/primarul-kovacs-iritat-de-consilierii-liberali.html Am scris de atunci de nenumarate ori despre necesitatea renovarii acestei…

- „Mai avem un mic pas si finalizam proiectul de 3.000.000 de lei pe care l-am demarat anul trecut“, ne spune primarul comunei Carbunari, Gheorghe Prasnescu. Edilul face referire la ulitele modernizate si asfaltate din satele Carbunari si Stinapari, investitie realizata in proportie de 99%,…

- „In maximum o saptamana finalizam lucrarile de la Liceul «Eftimie Murgu», unde s-a reabilitat tot, de la acoperis, pereti, si parchet, pana la sali de clasa si grupuri sanitare. Si mobilierul este nou, bancile pe care vor invata elevii au fost achizitionate deja. Nu mai sunt multe de facut.…

- Peste 32 milioane de lei vor fi investite in judet pentru constructia sau reabilitarea si dotarea cu aparatura a unor dispensare medicale, realizarea de retele de apa potabila sau modernizarea unor drumuri comunale si constructia sau modernizarea unor unitati de invatamant. Banii vor ajunge in douasprezece…