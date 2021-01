Emil Boc a declarat marți ca nu are in prezent nicio funcție in PNL și ca nu iși dorește nicio funcție la viitorul congres al partidului. In plin scandal pentru șefia PNL, primarul de la Cluj, cel mai bine cotat pentru alegerile interne, tranșeaza clar discuțiile publice, susținand ca problemele interne din PNL nu ar […] The post In scandalul PNL, Emil Boc iși tranșeaza poziția: “Nu am nici o funcție in PNL și nu imi doresc nici o funcție in PNL” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .