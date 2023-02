Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, aflata și astazi la Sibiu, a spus ca in ședința de saptamana viitoare a grupului interministerial pentru prevenția și raspunsul la cutremure se va stabili cate din cele 118 cladiri de școli cu risc seismic sunt cuprinse deja in programe de consolidare. Celelalte unitați…

- 118 institutii de invatamant sunt incadrate in clasa intai de risc seismic, iar premierul a cerut reabilitarea lor urgenta. A fost punctul care a declansat un conflict intre ministerul Dezvoltarii si cel al Educatiei.

- 118 scoli incadrate in gradul 1 de risc seismic vor fi prioritate pentru programele guvernamentale, iar Executivul va interveni in regim de urgenta acolo unde este nevoie de finantare, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a facut precizarea, miercuri, intr-o conferinta de…

- Mii de instituții de invațamant au fost verificate privind riscul unui cutremur, iar 118 școli vor urma sa fie consolidate. Inainte de a incepe acest demers, Guvernul Romaniei cauta cele mai bune soluții privind finanțarea proiectului.

- Ministerul Educației reacționeaza dupa cutremur. Masuri pentru limitarea riscului seismic in școli La nivelul Ministerului Educației, au fost dispuse mai multe masuri imediate privind limitarea riscului seismic in unitațile de invațamant. Aceste masuri vizeaza: Transmiterea unei adrese catre conducerea…

- Raed Arafat a vorbit despre primul lucru pe care trebuie sa il facem atunci cand este cutremur. In randurile de mai jos descoperiți recomndarile șefului DSU. In Romania a fost pe 14 februarie la ora 15:16:53 un cutremur de 5,7 urmat de doua replici de 3,4 și 3.5 grade pe scara Richter

- Andronescu: Legea educatiei trebuie nu numai dezbatuta, ci si acceptata de parinti, elevi, profesori/ Nu am vazut acest lucru/ Legea risca sa fie rejectata si cei care trebuie sa o aplice si sa nu fie acceptata de societate, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deși oficial in București exista doar 363 de cladiri incadrate in așa-numita „clasa 1 de risc seismic”, corespunzatoare infamei „buline roșii”, in realitate numarul imobilelor din Capitala care risca, in caz de cutremur, sa se prabușeasca ori sa sufere grave avarii structurale, este mult mai mare. Mai…