Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare pensie din Romania este in valoare de 78.634 de lei, din care 5.205 lei din contributivitate și 73.429 de lei din criterii favorizante obținute din mai multe legi, a afirmat ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi24. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% „Un element…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze 5.205 lei. Turcan spune…

- Ministrul Muncii anunța ca pensiile vor fi indexate cu rata inflației. Turcan: In Romania exista pensionari care castiga 78.634 de lei pe luna, dar contributivitatea ar acoperi o pensie de 5.205 lei Pensiile vor crește in acest an cu rata inflației, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a…

- Raluca Turcan a declarat ca Marcel Ciolacu incearca si in acest an sa manipuleze pensionarii, raspandind minciuni despre masurile adoptate de catre Executiv. Ministrul Muncii i-a reamintit liderului PSD ca cea mai mare crestere a punctului de pensie a facut-o Guvernul PNL, intr-o perioada de criza.

- Societatea reprezinta o sursa importanta pentru investiții și tot ceea ce inseamna dezvoltare in domeniul medical. Viitorul Guvern promite ca va incuraja producerea de medicamente generice și de elaborarea unor terapii inovative care ar urma sa fie decontate de la bugetul de stat. Pe fondul crizei mondiale…

- "Primul mesaj catre pensionari este ca pensiile vor creste si anul viitor si in anii viitori. Cresterile pe care le vom face vor fi fundamente pe calcule care arata seriozitatea cu care abordeaza Guvernul aceasta problema", a declarat Violeta Alexandru, in direct la Romania TV. Ministrul Muncii…

- Intr-un interviu acordat Realitatea Plus, Florin Citu a dezmintit acuzatiile lansate de PSD privind cresterea taxelor."Nu vom creste taxe si am spus acest lucru de cand am preluat acest mandat. Am spus ca solutia liberala pentru a dezvolta economia este o economie cu taxe mici, putine,…

- ”PNL va prezenta o viziune asupra bugetului si de anul viitor si asupra anilor urmatori pana in 2024, odata cu programul de guvernare. Noi vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include bineinteles si o politica bugetara. Da, trebuie sa observ faptul ca socialistii…