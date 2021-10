Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ajunge abia peste șapte luni sa aiba 40% din populație vaccinata anti-COVID, iar pentru a avea o acoperire de 70 la suta i-ar trebui 31 de luni, daca se pastreaza ritmul de vaccinare al ultimelor șase saptamani și se mențin strategiile de vaccinare in vigoare, estimeaza Organizația Mondiala…

- Organizația Mondiala a Sanatații va trimite o delegație in Romania pentru a monitoriza criza pandemica. Anunțul a fost facut de Președintele Colegiului Medicilor de la București, Daniel Coriu, care a declarat ca OMS vrea sa ințeleaga cum, intr-o țara cu acces la toate

- Danemarca trimite in Romania 15 ventilatoare mobile marca OTWO E700 – Automatic Transport Ventilator si opt concentratoare de oxigen marca AirSep – Newlife Intensity 10 pentru tratarea pacientilor COVID-19, informeaza, vineri, Ambasada acestei tari la Bucuresti, informeaza Agerpres . Decizia privind…

- Potrivit DSP București, 166 de copii și adolescenți sunt contacți direcți și doua persoane din randul personalului.Cazurile au fost confirmate atat in gradinițe, cat și in școli și licee.Potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații, o clasa intra in online cand se confirma un caz de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut inca o data miercuri ca persoanele imunizate impotriva COVID-19 sa nu primeasca cea de-a treia doza de vaccin, astfel incat flacoanele sa fie trimise catre tarile sarace care au reusit sa imunizeze doar o mica parte a populatiilor lor, relateaza AFP. ‘In…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca urmarește o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul epidemiologic al Organizației Mondiale a Sanatații.…

- In Saptamana Mondiala a Alaptarii, marcata in perioada 1-7 august, reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) precizeaza ca este important ca femeile care alapteaza sa se vaccineze anti-COVID-19, adaugand ca acestea pot continua alaptarea inclusiv in perioada infectarii cu coronavirus, potrivit…

- Autoritațile din sanatate de la Chișinau iau in calcul posibilitatea inceperii imunizarii anti-COVID-19 a copiilor cu varsta de peste 12 ani. Asta dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat acest lucru.