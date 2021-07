Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, pe Centura de Vest a Ploiestiului se circula cu dificultate, fiind formata coloana de autoturisme pe aproximativ 2 kilometri.De asemenea, se circula in coloana pe sensul catre Brasov al DN 1, intre kilometrii 104+700 si 106, pe raza localitatii Comarnic.Pe raza statiunilor montane…

- Pe sensul Bucuresti-Brasov al DN 1 s-au format, vineri dupa-amiaza, coloane de autoturisme in mai multe zone, inclusiv pe raza statiunilor montane de pe Valea Prahovei, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Un trafic intens se inregistreaza pe Centura de Vest a…

- Potrivit sursei citate, pe Centura de Vest a Ploiestiului se circula cu dificultate, fiind formata coloana de autoturisme pe aproximativ 2 kilometri.De asemenea, se circula in coloana pe sensul catre Brasov al DN 1, intre kilometrii 104+700 si 106, pe raza localitatii Comarnic.Pe raza statiunilor montane…

- Hotararea, publicata in Monitorul Oficial, și-a produs efectele incepand cu data de 25 iunie 2021 F. T. Potrivit unei hotarari a Plenului CSM, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 625, incepand cu sfarsitul saptamanii recent incheiate, s-au modificat circumscriptiile mai multor instante…

- Interventiile jandarmilor au avut loc in statiunile Sinaia, Busteni si Azuga, dar si in comuna Sotrile. Prezenta animalelor a fost sesizata pe strazi, la tomberoane, dar si in zona partiei Sorica, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Prahova.Jandarmii din Prahova au avut 20 de interveniții in acest…

- Jandarmii prahoveni au avut, in ultimele zile, 20 de interventii pentru indepartarea unor ursi care au coborat in statiunile de pe Valea Prahovei, dar si in comuna Sotrile. Potrivit datelor comunicate, luni, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, Daniel Chirvase,…

- Jandarmii prahoveni au intervenit, in ultimele zile, pentru indepartarea mai multor ursi a caror prezenta a fost semnalata pe strazi ale statiunilor montane de pe Valea Prahovei, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, in perioada…

- Municipiile Ploiesti si Campina, dar si Azuga si Busteni au intrat incepand de luni 26 aprilie in scenariul galben, dupa ce numarul de cazuri la mia de locuitori a scazut brusc de la o zi la alta.