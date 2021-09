Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 43 de ani a fugit de acasa, in urma cu trei zile, dupa ce a lasat un mesaj rudelor, prin care amenința ca vrea sa se sinucida. In urma acestui mesaj, sora femeii, ingrijorata, a alertat poliția, iar in cel mai scurt timp, mai multe echipaje de poliție și pompieri au inceput cautarile…

- Primaria va lansa saptamana viitoare licitatia pentru achizitia de carbune. Municipalitatea va cumpara o cantitate de 100.000 tone, potrivit reprezentantilor institutiei. „Sunt facute toate documentele si asteptam cat mai repede publicarea acestei licitatii. Valoarea estimata este 72,3 milioane lei,…

- Adrian Covasnianu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, critica lipsa de viziune si de solutii a municipalitatii in rezolvarea problemelor de trafic din zona Bucium. El propune infiintarea unei comisii de mobilitate de urbana la nivelul Primariei si adreseaza zece intrebari institutiei. …

- Astazi au demarat lucrarile de extindere a retelelor de termoficare in zona Bucium in vederea racordarii de noi consumatori. Valoarea investitiei este de peste 22,4 milioane lei. Biroul Rutier din cadrul Politiei Municipiului a dat aviz pentru restrictionarea circulatiei in zona Bucium si a reglementat…

- Au inceput reparatii in regim de urgenta in zona Babarunca pe DN1A Ploiesti-Cheia-Brasov, varianta pe care circula camioanele si, totodata, ruta ocolitoare pentru evitarea aglomeratiei de pe DN1 Valea Prahovei. Ieri au inceput lucrarile de punere in siguranta a DN1A in zona Babarunca tronsonul afectat…

- O postare care este extrem de comentata pe un grup de Facebook care numara parte 60.000 de persoane atrage atenția asupra faptului ca lucrarile de modernizare pe drumul ce duce spre Tg. Frumos ar fi fost stopate.

- Prin compartimentul de Radiologie și Imagistica Medicala, Institutul de Psihiatrie „Socola” ofera posibilitatea efectuarii de investigații CT cu substanța de contrast gratuite (cu timp redus de asteptare pentru programari), dar si cu plata, la cele mai mici prețuri din Iași. Investigatiile sunt realizate…