În Prahova, sute de minore au devenit mame Cu copil in brate sunt si fetite aflate la varsta jocului cu papusile! Nicoleta Dumitrescu Dincolo de scaderea dramatica a populației din județul Prahova, fenomen valabil, de altfel, și la nivelul intregii țari, datele oficiale de la recensamantul organizat anul trecut scot in evidența și o alta realitate mai mult decat trista. Este vorba despre faptul ca tot mai multe fete devin mame la varste extrem de fragede, fiind vorba nu doar despre cele care au intrat in posesia primului act de identitate, la varsta de 14 ani, ci chiar și despre unele cu varste mai mici, cu copil in brațe fiind inclusiv… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

