Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile in America Latina. Un hypermarket din Mexic a fost spart de localnici, iar fiecare a furat ce a putut. In Veracruz, oamenii au navalit in magazin și au luat saltele de pat, scari, vopsea, televizoare, electrocasnice și multe alte produse. La un moment dat, la fața locului și-au facut…

- In plina pandemie pricinuita de raspandirea noului coronavirus, cand unii primari din județul Buzau incearca sa țina sub control puzderia de repatriați din Italia, Franța Germania, Spania și Marea Britanie care pot parasi izolarea de la domiciliu chiar sub nasul autoritaților, pentru alți aleși locali…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- Un specialist din China pune la zid masurile luate de Italia in lupta cu coronavirusul. Acesta susține ca in Milano, orașul cel mai puternic lovit de COVID-19, exista o politica de izolare foarte slaba. ”Acum descopar multe dintre probleme. Tocmai am ajuns din Cordoba, dar am descoperit aici in Milano,…

- In plina pandemie de coronavirus, o familie de rromii din satul Borlesti, comuna Merisani, județul Argeș a facut petrecere mare. Oamenii au organizat, joi, o nunta. Aproximativ 300 de oameni au luat parte la eveniment, conform argesulonline.ro.Unii dintre aceștia ar fi trebuit sa se afle, teoretic,…

- "Suntem obosiți, suntem puțini in spitale și pe teren. Mergem acasa la oameni ca soldații pe front", sunt doar cateva dintre vorbele dureroase spuse la unison de medicii din Italia, aflați intr-o continua lupta cu moartea, zi de zi, pentru a stopa pandemia de coronavirus.

- E JALE! Inchisoare de pana la 21 de ani pentru romanii și italienii care fac asta, in plina pandemie de coronavirus! „Ordinul e clar!” Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta…

