Prefectul de Timiș, Liliana Oneț, a luat decizia de a chema, astazi, o parte dintre directorii de școli din Timișoara la o intalnire pe tema coronavirus. Asta in condițiile in care, vineri, intre Liliana Oneț și Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș, a avut loc un schimb dur de replici pe tema supendarii […] Articolul In plin conflict cu Inspectoratul Școlar Timiș, prefectul a chemat directorii de școli la discuții despre coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .