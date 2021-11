În opt localități prahovene, rata de vaccinare cu cel puțin o doză a populaţiei a depășit 40% • La sfarșitul acestei saptamani, la Ploiești are loc maratonul de administrare pentru rapel N. Dumitrescu Conform informațiilor postate pe pagina de facebook a Platformei naționale de informare cu privire la imunizarea impotriva noului virus, in opt localitați prahovene, rata de vaccinare cu cel puțin o doza a populatiei a depașit 40%, statisticile fiind valabile la data de 5 noiembrie a.c. Pe primul loc, cu 47,73% din numarul populației, este comuna Paulești, succedata de orașele Sinaia 45,69%, Bușteni 43,96%, Azuga 42,59%, Breaza 42, 20%, Campina 41, 45%, Ploiești 41, 29%, Valenii de Munte–… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

