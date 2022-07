Stiri pe aceeasi tema

- Neozeelandezii de pe Insula de Nord au fost joi martorii unui fenomen, care a produs bubuituri și trosnete și a luminat cerul pentru scurt timp producand o minge uriașa de foc, despre care oamenii de știința au spus ca a fost cel mai probabil un meteorit, scrie The Guardian.

- Union de Socorristas de Mallorca, sindicatul salvamarilor de pe insula iberica, a anunțat ca intra in greva incepand cu data de 16 iulie. In aceste condiții, scrie Mallorca Zeitung , plajele ar putea fi inchise, iar scaldatul interzis, in plin sezon. De mai multe saptamani, salvamarii din Mallorca atrag…

- Cea de-a 52-a editie a Cupei Vailor s-a incheiat cu etapa judeteana, faza in care s-au calificat elevii castigatori si echipele castigatoare la fazele pe vai la disciplinele atletism, handbal, volei si minifotbal. Din pacate, la etapa judeteana nu s-au prezentat toti elevii si toate scolile calificate…

- Municipalitatea ploieșteana deruleaza, in aceasta perioada, o serie de lucrari de reparații curente la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar de stat și al creșelor din oraș. Anul acesta, pentru execuția lucrarilor de reparații curente la unitațile de invațamant preuniversitar de stat și reparații…

- O furtuna puternica de nisip in Irak, cea mai recenta din valul fara precedent care a lovit țara in ultimele saptamani, a dus la inchiderea unor școli și a anulat zborurile pe Aeroportul din Bagdad. Totodata, pentru mai multe instituții a fost declarata zi libera, pentru ca angajații sa stea acasa,…

- Mai mulți profesori din Belgia și Olanda vin la Timișoara pentru a-și impartași experiența colegilor din Romania. In perioada 20-26 mai, Asociația Parinți in Dialog, cu sprijinul Școlii Gimnaziale Babel, organizeaza SEED – Saptamana Europeana a Educație Democratice cu tema: Școli conectate. Școli pentru…

- La Pomarla, o comuna din judetul Botosani de la granita cu Ucraina, autoritatile locale au hotarat sa treaca toate scolile pe energie verde. Cladirile sunt incalzite cu pompe geotermale, iar in cel mai scurt timp vor beneficia si de panouri fotovoltaice. Edilii preconizeaza ca economiile la utilitati…