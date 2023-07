În nordul Italiei au fost observate scene apocaliptice în urma caniculei Italia se confrunta cu furtuni extrem de violente dupa saptamani cu temperaturi de peste 40 de grade in fiecare zi. In apropierea Milano, o tornada a provocat distrugeri semnificative. In alte orașe, ploile torențiale au transformat strazile in adevarate rauri, depașind nivelul obișnuit. Aceste noi episoade de vreme extrema in Italia au venit la scurt timp dupa ce orașul Padova a fost puternic afectat de o ploaie de grindina, cu doar o zi in urma. Bucațile de gheața erau de marimea și forma mingilor de tenis, provocand spargerea ferestrelor caselor și distrugerea copacilor și a altor plante in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

