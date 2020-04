Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a anuntat, astazi, indrumarile pentru slujbele de Florii si de Paste. In noaptea de Inviere, voluntarii din parohii vor primi lumina si o vor distribui doar la casele credinciosilor care o solicita si care o asteapta numai in fata locuintei. Patriarhia Romana a anuntat indrumarile…

- Anul acesta nu putem merge la biserica, de Inviere, sa luam Lumina, in urma instituirii starii de urgența de pe teritoriul Romaniei din cauza pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a explicat pentru credincioși cum vor fi savarșite slujbele in aceasta…

- Epidemia de coronavirus din Romania ii va ține pe romani in case in noapte de Inviere. Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a transmis un mesaj important pentru creștini.

- Credincioșii din Parohia ortodoxa „Sf. Nicolae" Știrbaț, comuna Udești, vor primi in Noaptea de Inviere, dupa miezul nopții, candele aprinse de la candela din Sfantul Altar. Acesta este mesajul transmis de preotul Dan Leonte Șalvari, parohul Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae" ...

- Arhiepiscopia Clujului a anunțat ca, in acest an, anafura de Paste (painea sfințita, cu vin sau Paștile) va fi distribuita acasa credincioșilor de catre voluntari, sub forma de prescuri mici sau painișoare, ambalate direct de brutarii, iar alaturi se va afla un pahar etanș sau sticluța cu vin intr-o…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a transmis, joi, ca ”nadajduiește” ca bisericile sa fie deschise, iar credincioșii sa poata participa la slujba in noaptea de Inviere din 19 aprilie. Ierarhul susține ca propune acest lucru dupa ce a observat ca ”exista locuri in societate unde cetațenii sunt liberi…

- In plina pandemie de coronavirus, țara noastra se confrunta cu o problema cu adevarat importanta. Patriarhia Romana a facut publica decizia referitoare la slujba de Paște, dar și despre modul in care credincioșii vor lua Lumina in Sfanta noapte de Inviere!