Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Bacau, 89 de cladiri de scoala nu au autorizatie de securitate la incendii, potrivit informatiilor prezentate de prefectul Leonard Ioan Bulai. Totodata, 11 unitati de invatamant nu au autorizatii sanitare, insa prefectul a precizat ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Saisprezece unitati de invatamant din Vrancea au inca toalete in curte, in timp ce alte circa 70 de scoli din judet nu au autorizatie de securitate la incendiu, a declarat, miercuri, inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vrancea, Daniela Marchitan. "Din datele pe care…

- Conform unui raport al Prefecturii Cluj, dintr-un total de 608 obiective de invațamant din județ, 52 nu au autorizație sanitara de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj. De asemenea, din cele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un numar destul de mare de unitați școlare din Timiș vor incepe noul an de studiu tot fara autorizație data de Inspectoratul pentru Situații de Urgența pentru securitatea la incendiu. Totuși, o mica scadere fața de anul precedent se poate vedea, chiar daca este aproape insesizabila. Astfel in perioada…

- Miercuri, 11 august, in jurul orei 14.40, pe strada Rovinari din municipiul Targu Mureș a avut loc un incendiu de vegetație uscata. "Au executat misiunea pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș. Au ars aproximativ 100 de metri patrați de vegetație uscata fara pericol de propagare",…

- O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale The post Incendiu intr-un balcon in Targu Mures! O canapea a luat foc appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Incendiu intr-un balcon in Targu Mures! O canapea a luat foc Credit autor: L A. Source

- Incendiu violent azinoapte in Petrova, Maramureș. Pompierii militari din Vișeu de Sus au intervenit cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei gospodarii din Petrova. Focul a izbucnit la acoperișul imobilului cu etaj iar intervenția a fost dificila din cauza…

- Raniții au fost transportați la unitați medicale din zona pentru a primi ingrijiri. Potrivit MAE, romanul decedat avea dubla cetatenie. MAE mai menționeaza ca, pana la acest moment, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitari de asistența consulara in legatura cu acest incident.…