Stiri pe aceeasi tema

- Noul an debuteaza la Casa Artelor de pe strada A. Pacha cu o expozitie de pictura semnata de artistul resitean Marian Trutulescu, al carei vernisaj va avea loc joi, 16 ianuarie, ora 18,00, la galeria Pygmalion. Expozitia, intitulata „IN-FACES/In-chipuiri”, prezinta noua serie de picturi realizata in…

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- Procurorii DNA si polițistii DGA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. „Habar nu am de ce m-au chemat.…

- Procurorii DNA si polițistii DGA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. „Habar nu am de ce m-au chemat.…

- Doua targuri tematice deja devenite tradiționale la cel mai mare mall din urbea de pe Bega, ateliere de creație pentru copii, dar și un concert funky jazz special, asigurat de Amalia Gaița, incheie un weekend plin la complexul comercial.

- SCM Timisoara a inceput sa lege din nou succesele in acest sezon. „Leii din Banat” s-au impus in aceasta seara pe terenul Craiovei, scor 84-69, dupa un meci pe care l-au dominat. Este a patra victorie consecutiva pentru alb-violeti daca includem si jocurile din Cupa Romaniei. Meciul din a doua runda…

- Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș, impreuna cu singura publicație jurnalistica informativ-educativa destinata copiilor, ȘTIRI PENTRU COPII și Fundația 360° , anunța demararea proiectului care genereaza o Padure Urbana in curtea Bastionului Maria Theresia. Fiind in preajma Craciunului,…

- Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Dunarii de Jos, in cooperare cu Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Apostol Andrei“ din Galati si Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard“ .