ÎN MIEZ DE NOAPTE – O mașină parcată pe strada Școlii a luat foc Azi noapte, puțin dupa ora 24.00, un apel la numarul de urgența 112 anunța faptul ca pe strada Școlii din Baia Mare un autoturism parcat a fost cuprins de flacari. La fața locului au ajuns pompierii care au lichidat incendiul, urmand a fi stabilita cauza izbucnii incendiului. Ieri, in localitatea Borcut a fost decoperita muniție de razboi neexplodata. Aceasta a fost luata de pompieri și dusa in locurile special amenajate pentru distrugerea acestei muniții. Dragoș HOJDA The post IN MIEZ DE NOAPTE – O mașina parcata pe strada Școlii a luat foc appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșul a trecut aseara prin primele furtuni ceva mai serioase din acest an. In aceasta dimineața un apel la 112 anunța faptul ca pe strada Valea Roșie din Baia Mare este cazut pe carosabil un copac. Dragoș HOJDA The post DUPA FURTUNA DE ASEARA – Copac cazut pe carosabil pe strada Valea Roșie appeared…

- Acțiune de salvare in miez de noapte. Salvatorii Montani ai SPJ Maramureș au pornit aseara in cautarea a doi tineri, de 23, respectiv 24 de ani, care s-au ratacit și care aveau și probleme medicale. Tanara acuza dureri la membrul inferior drept , cei doi tineri ratacindu-se intr-o zona greu accesibila…

- Pe strada Paltinișului din Baia Mare, daca mergi, zici ca ești in alt film. O alta Baia Mare pe care o cunosc doar localnicii din zona, care știu ca orice scandal poate degenera și se lasa cu și un mai mare taraboi. Dovada un incident petrecut in aceasta dupa amiaza, cand un minor a fost accidentat…

- Accident in miez de noapte pe strada Progresului din Baia Mare. A fost implicat un singur autoturism, iar in urma accidentului au rezultat trei victime, din care doua au fost incarcerate, fiind nevoie de intervenția celor de la Descarcerare. Dragoș HOJDA The post IN BAIA MARE – Accident in miez de noapte…

- In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident rutier cu trei mașini implicate pe strada Europa din Baia Mare. Din primele informații nu sunt persoane incarcerate. Dragoș HOJDA The post BAIA MARE – Accident rutier pe strada Europa cu trei mașini implicate appeared first on ZiarMM .

- Un mal de pamant s-a prabușit in urma cu puțin timp peste un muncitor pe strada Școlii din Baia Mare. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor, polițiștii, dar și inspectorii din cadrul ITM Maramureș pentru a stabili daca este sau nu un accident de munca. https://ziarmm.ro/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Video-2022-04-15-at-11.31.23.mp4…

- Incendiile de vegetație continua sa dea mari batai de cap pompierilor maramureșeni, in acest weekend fiind semnalate numeroase incendii de vegetație peste tot in județ. Astfel de intervenții am avut in Baia Mare, strada Victoriei, respectiv strada Europa, dar și in Borșa, pe strada Fabricii și strada…

- Mai multe tomberoane de gunoi au cazut prada flacarilor pe strada Aleea Jupiter din municipiul reședința de județ, Poliția Locala nereușind identificarea autorului/autorilor nici pana la aceasta ora. Astfel de incendii nu sunt o noutate in Baia Mare, incidente din acestea fiind semnalate și pe alte…