In memoriam Gheorghe Parnica, artistul popular care si-a petrecut peste sase decenii la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Costel Radulescu si a inceput activitatea la Teatrul National din Bucuresti, in anul 1948 Dupa trei ani, el a venit la Constanta, numarandu se printre fondatorii Teatrului de Stat de la malul marii, alaturi de Maria Antonova, Ghita Popescu, Constantin Mortun si Toma Caragiu Actorul Costel Radulescu…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca va fi prelungita avertizarea cod rosu de vreme rea ce vizeaza judetul Constanta pana la ora 16.00. Astfel, conform ANM, in judetele Constanta, Tulcea, Galati si Braila vor fi intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 90...100…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o avertizare Cod portocaliu de precipitatii abundente in sase judete din sudul si sud estul tarii, valabila pana duminica seara.Potrivit ANM, in intervalul 25 noiembrie, ora 10:00 26 noiembrie, ora 18:00, in judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita,…

- Sindicaliștii din serviciile de Ambulanta din toata țara au anunțat ca vor protesta. Patru lideri de sindicat din Olt, Valcea, Braila, Tulcea, și președintele Federatiei Nationale Sindicale, au intrat, marți, in greva foamei pentru a-și arata opoziția fața de noile masuri care le elimina o…

- Un șofer de TIR din Ucraina a fost implicat intr-un accident in județul Braila. El nu a oprit dupa impactul cu alta mașina și a parasit locul accidentului. In final, a fost prins la punctul de trecere a frontierei din județul Galați catre Republica Moldova.

- Un barbat din Texas care a declarat ca sentința sa la moarte s-a bazat pe marturii false și neștiințifice ale experților a fost executat joi seara pentru ca a ucis un barbat in timpul unui jaf in urma cu zeci de ani.

- ADS a finalizat inventarierea scriptica a terenurilor neproductive. Agenția Domeniilor Statului a terminat inventarierea scriptica a terenurilor proprietate de stat ce ar putea fi folosite pentru inființarea de centrale electrice eoliene sau fotovoltaice, in cadrul Planului REPowerEU. Au fost identificate…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza vineri dimineata ca se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Braila, Constanta, Ialomita si Tulcea. Potrivit unui comunicat de presa, este de asemenea semnalata ceata…