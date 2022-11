Presedintele Partidului Social Democrat, Nicolae Ciuca, a declarat ca in luna mai va prelua functia de prim-ministru, daca PSD va considera ca este persoana potrivita. Intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui USR, Catalin Drula, conform caruia va evita sa preia functia de prim-ministru in primavara anului viitor, Ciolacu a negat acest lucru. „Si nici pe dansul (pe Catalin Drula, n.r.) nu o sa il propun. In mai o sa fiu primul ministru al Romaniei, daca PSD va considera ca eu sunt persoana potrivita”, a aratat Ciolacu, in cadrul unei conferinte de presa. Catalin Drula a declarat, marti,…