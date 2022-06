Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat cu ocazia Zilei Internationale Impotriva Consumului si Traficului Ilicit de Droguri ca a solicitat tuturor structurilor din cadrul ministerului mai multa implicare si eficienta atat in activitatile de combatere, cat si in cele de prevenire si a sustinut…

- Fenomenul drogurilor ia amploare in țara noastra. Varsta celor care experimenteaza stupefiantele este tot mai mica, iar medicii atrag atenția ca dependența poate aparea și dupa o singura doza. Canabisul este printre cele mai folosite droguri, iar iluzia ca ar fi inofensiv - extrem de periculoasa.…

- Sute de mii de persoane din Romania sunt dependente de droguri, iar situația e cat se poate de grava. E și cazul Cristinei și al lui Ionuț, un cuplu din cartierul Ferentari care se lupta de ani de zile cu substanțele interzise. Ei au devenit parinții a trei copii, dar statutul a decis sa-i ia.

- Omul de televiziune Dragoș Patraru a avur weekendul acesta o intalnire la Colibița cu spectatorii. Acesta a primit de la parinții ingrijorați din Bistrița și un mesaj pentru ministrul MAI Bode: Dragoș Patraru, omul de televiziune cunoscut pentru emisiunea Starea Nației, a fost prezent weekendul acesta…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 8, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, un autoturism condus inspre Bistrița de un conducator auto in varsta de 44 de ani, de cetațenie ucraineana, ar fi acroșat un minor in varsta de 10 ani, din județul…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, din primele date, un autoturism condus de o tanara in varsta de 22 de ani ar fi surprins si accidentat un minor in varsta de 17 ani care se afla in traversarea strazii.Surse apropiate anchetei au precizat ca baiatul se afla pe trecerea de pietoni…

- *Accident rutier mortal in municipiul Campina* Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 21.15, cu privire la un eveniment rutier produs pe Bulevardul Carol I din municipiul Campina. Din primele date, un autoturism, condus de o tanara in varsta de 22 de ani, ar fi surprins și accidentat…