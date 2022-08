Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biden a declarat miercuri ca are cancer, fortand biroul de presa de la Casa Alba sa clarifice rapid ca se referea la tratamentul pentru cancerul de piele pe care l-a avut inainte de a prelua mandatul anul trecut, scrie New York Post,

- Totul incepe cu o zgarietura, poate o zbarcitura inestetica sau chiar o mica pata - cu toate am trecut prin asta. Poșeta pe care o iubeai candva devine incet-incet patata și, inainte de a-ți da seama, ramai cu o ramașița a ceea ce a fost odata. Neglijarea intreținerii unei genți de dama este ...

- Nevoia de materiale sustenabile și de produse care sa ne ajute sa traim mai mult a acaparat și piața de fashion, destul de poluanta și ea. ”Oamenii trebuie sa știe ce inseamna o geanta din piele vegana, realizata din cocos sau mere”, a declarat Alina...

- Asociația OncoPacienților PHOENIX organizeaza „Soare Fara Pete”, campanie de prevenție a cancerului de piele, in perioada mai-septembrie 2022. Proiectul este deja la a șasea ediție, are cinci componente și o mulțime de acțiuni online și offline in București și Constanța. Beneficiarii campaniei sunt…

- Pentru manifestarile cu ocazia Jubileului de platina, Regina Elisabeta a II-a a ales tot o creație vestimentara a Angelei Kelly, cea care ii alege de peste doua decenii ani ținutele monarhului care sarbatorește 96 de ani, din care 70 de domnie.

- Steve Kerr (56 de ani), autorul unui monolog rascolitor in urma masacrului din Texas, a trecut printr-o drama personala in urma cu aproape 40 de ani. Tatal antrenorului de la Golden State Warriors, Malcolm, a fost ucis de teroriștii islamici. Context: Marți, un tanar de 18 ani a deschis focul asupra…

- In vara anului trecut, Leo Messi (34 de ani) a parasit-o pe Barcelona pentru a se transfera la PSG, dar argentinianul a avut un prim sezon sub așteptari in capitala Franței, trecand printr-un proces de adaptare la cultura franceza și la stilul de joc al parizienilor. Analizand cifrele lui Messi in tricoul…

- Sute de poze și clipulețe video au devenit virale cu pisicile care au reacții necontrolate atunci cand vad in preajma banalul castravete. Micuțele feline se sperie teribil de aceasta leguma, spre deliciul stapanilor care le imortalizeza. Motivul pentru care pisicile se sperie de castraveți. Ce le creeaza,…