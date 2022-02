În loc de „Buni zori!”. La început a fost cuvântul Cine poate face iubirea si cine poate plamadi, fara sa se arda, soarele? Dumnezeu, raspunse ingerul, El poate face iubirea, soarele si inca mai mult de atat. Cine poate inventa ziua si noaptea, Apusul si rasaritul, Cine, creator suprem, pune sa se sarute Buzele mele cu buzele iubitei mele, Iar din sarut sa iasa nemarginirea? Dumnezeu, raspunse ingerul, Obosit de atatea intrebari banale, Punand frana din aripi Unei nemultumiri ingeresti, Greoi si gestant de nemurire ca o lebada. Cine poate face ca albastrul sa devina verde, Ochii de gustere straveziu al norocului Sa cada fix in aceasta curte… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slujbe cu totul speciale la o biserica din Timisoara. Aici exista un paraclis unde, in fiecare duminica, liturghia este oficiata in limbaj mimico-gestul pentru credinciosii cu deficiente de auz.

- Papa Francisc a formulat aceasta intrebare in alocuțiunea care a insoțit rugaciunea antifonului marian “Ingerul Domnului”, de duminica, 30 ianuarie, din Piața San Pietro, intrebare inspirata din Evanghelia liturgiei duminicii, dupa sfantul Luca, capitolul 4. Textul relateaza despre prima predica a lui…

- ”Se aude Plugușorul la ferestre, oameni buni! Da... s-a mai dus un an. Un an decent, administrativ privindu-l, un an dificil pentru țara! Personal, tot grea imi este povara. Și sufletul mi-e greu și inima mi-e obosita... Dar raman loial lui Dumnezeu și urmez calea cea harazita...”, așa iși incepe…

- Un colind creștin de Craciun interpretat intr-o emisiune TV din Suedia a fost modificat de un artist. Cuvantul „Dumnezeu” a fost inlocuit cu „dragoste”, starnind controverse. Suedeza Malin Foxdal a fost criticata pentru ca a eliminat referirile la Dumnezeu intr-un imn din secolul al XIX-lea pe care…

- Anamaria Prodan a rabufnit dupa ce s-a speculat ca are un nou iubit dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Impresara a transmis un mesaj dur, fiind deranjata ca a fost cuplata in presa cu unul dintre prietenii sai, care are copii și familie. Dupa ce Laurențiu Reghecampf și-a asumat relația cu Corina…

- Stanca misterioasa a devenit obiect de veneratie pentru grupurile de turisti care vin in zona pentru a cauta, spun ei, energii benefice.Oamenii s-au rugat, au incins hore in jurul bolovanului si au facut diverse ritualuri.„Acum si aici, eu sunt libera, eu sunt suverana, numai eu ma pot guverna. Zau?…