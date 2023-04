In largul coastei peninsulei Yucatan din Mexic, oamenii de știința au descoperit a doua cea mai adinca dolina – o gaura albastra. Peștera are o adincime de 274 de metri și acopera o suprafața de 13.660 de metri patrați, scrie Planet Today. Descoperirea poate imbogați ințelegerea științifica a vieții pe Pamint cu multe mii de ani in urma, poate ajuta la identificarea ramașițelor speciilor dispar