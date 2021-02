Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea persoanelor cu varste de peste 60 de ani din Israel a redus cu aproape 50% incidenta maladiei COVID-19 in aceasta categorie demografica, in care si numarul cazurilor grave a scazut cu peste 25% in ultimele doua saptamani, a anuntat prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de agenția Reuters.…

- Red Arafat a spus ca masca va fi obligatorie în continuare, pâna când 70% din populație se va vaccina anti-COVID-19. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a spus ca trebuie sa ne protejam în continuare, chiar daca ne-am vaccinat.…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca, dupa ce un procent mare din populatie se va vaccina, atunci autoritatile s-ar putea gandi sa relaxeze masura de purtare obligatorie a mastii de protectie in spatiile deschise si in cele inchise, insa in anumite conditii. ”La acest…

- Potrivit biroului presedintelui, lui Ramkalawan i-a fost administrata o doza de vaccin produs de compania chineza Sinopharm, transmite dpa.Ministerul Sanatatii a inceput luni campania de vaccinare a grupurilor cheie din populatie, prin imunizarea cadrelor medicale.In plus fata de cele 50.000 de doze…

- Ministerul sanatații din Israel a anunțat, vineri, ca peste 950.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, informeaza agenția Xinhua, citata de Agerpres.Astfel, in mai puțin de doua saptamani de la debutul campaniei de vaccinare, Israelul a imunizat peste 10,2% din populația sa de aproximativ…

- Pentru vaccinarea anti COVID-19, cadrele medicale si salariatii din institutiile cheie vor fi programati de angajator. Persoanele cu boli cronice vor fi programate de medicii de familie, iar cei fara medic de familie si populatia generala se vor inscrie la imunizare pe propria raspundere.„Ne dorim…

- ”Olanda se va inchide timp de cinci saptamani, pana pe 19 ianuarie”, a spus premierul Mark Rutte, 53 de ani, intr-o conferința televizata de la sediul guvernului de la Haga, unde s-au adunat protestatarii anti-carantina, informeaza HotNews.Olanda raporteaza peste 9.000 de noi cazuri pe zi, cea mai mare…

- Dupa o saptamana cu mai puțin de cinci mii de cazuri pe zi, guvernul Cehiei considera ca tendința este incurajatoare și anunța relaxarea. De joi, 3 decembrie, se redeschid toate magazinele și restaurantele, saloanele de infrumusețare și muzeele.