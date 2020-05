În Hong Kong se testează cabine individuale de dezinfectare robotizate Inaintea accesului in cabina este verificata temperatura, iar apoi sunt necesare 40 de secunde pentru operațiunile propriu-zise de dezinfectare. Conform unei declarații a reprezentanților aeroportului citata de CNN, interiorul cabinei conține un inveliș antimicrobian care ucide de la distanța virusurile aflate pe suprafața corpului uman și pe haine, folosind fotocataliza, o metoda de dezinfectare ce utilizeaza raze ultraviolete. Pentru virusurile și bacteriile de pe haine e aplicat suplimentar și un spray dezinfectant obținut din extracte naturale. Momentan, cabinele sunt testate doar de angajații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

