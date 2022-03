În Franța a fost deschis un azil pentru elefanți In Franța a fost deschis primul azil din Europa pentru elefanți. In azilul cu o suprafața de 28 de hectare iși vor gasi adapost elefanții care anterior evoluau in circuri. Primul oaspete al casei a fost elefantul Gandhi, in virsta de 52 de ani, de la Circul din Anvers (Belgia). Azilul de elefanți a fost deschis in Haute-Vienne, o zona din centrul Franței. Clima din aceasta regiune este ideal Citeste articolul mai departe pe noi.md…

